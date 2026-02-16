Dalla scena allo schermo | ecco la pre-produzione di Uno Nessuno Centomila

Dalla scena allo schermo, il film “Uno. Nessuno. Centomila” entra in pre-produzione: lo ha annunciato On Broadway, confermando che le riprese potrebbero iniziare già nei prossimi mesi. La produzione ha già scelto le location a Milano e in Sicilia, e sta definendo il cast principale.

Dopo il grande successo di pubblico e critica nei teatri, l'opera prodotta einterpretata dall'attore e produttore pontino Giovanni Pannozzo evolve in un progetto cinematografico internazionale. L'annuncio di On Broadway On Broadway annuncia ufficialmente l'ingresso nella fase di pre-produzione dell'opera cinematografica "Uno. Nessuno. Centomila.". Il progetto segna il passaggio definitivo dal successo teatrale alla dimensione audiovisiva globale, entrando nel vivo della pianificazione tecnica per rispondere agli standard dei principali player dello streaming. L'opera impegnerà la struttura nei mesi a venire dove le riprese si svolgeranno tra il borgo di Tagliacozzo, con lo storico Teatro Talia come set principale, e il territorio laziale.