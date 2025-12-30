Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese? Costa 500 euro | si va dai mini hot dog alla ‘prima cacio e pepe’ del 2026

Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese, dal costo di 500 euro, offre un’esperienza culinaria che si estende fino alla mezzanotte. Tra i piatti proposti, si trovano mini hot dog e la prima cacio e pepe del 2026. Un percorso gastronomico studiato per accompagnare gli ospiti in un momento speciale, rappresentando un’occasione per gustare creatività e tradizione in un contesto raffinato.

Un percorso gastronomico che accompagna gli ospiti fino alla mezzanotte. Alessandro Borghese propone un percorso gastronomico nei suoi ristoranti. Ecco quali portate prevede il menu e qual è il costo dell’esperienza. Il menu. Il menu di Alessandro Borghese prevede chic-chetti, mini hot dog, ravioli e non solo. Ma andiamo con ordine. Chic-chetti e. 1) Pastrami di tonno rosso speziato e affumicato, cetrioli pickled, senape all’antica2) Club sandwich in un boccone Pane, gel di tuorlo al pepe, insalata riccia, falda di pomodoro essiccato, bacon di sarda3) Mini hot dog Morbido pane al latte e sesamo, salsiccia di laguna, ketchup di peperone e ’nduja. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

