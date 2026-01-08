Nel weekend la gastronomia torna protagonista a Longiano si scaldano i fornelli per la festa Sei un maiale se

Nel weekend, a Longiano, la tradizione gastronomica romagnola torna protagonista con la festa

Nonostante le festività si siano chiuse ufficialmente, a Longiano si torna subito a tavola con un appuntamento che sa di tradizione romagnola: "Sei un maiale se". Una festa che profuma di storia e convivialità, dove i partecipanti potranno assisterete alla lavorazione della carne fresca, con la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

