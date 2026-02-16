Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide
Il Comune di Cavriglia annuncia che, a partire dal 3 agosto, le carte d’identità di carta non saranno più valide. Questa decisione deriva dal Regolamento Europeo che richiede l’uso di carte elettroniche con chip. Per esempio, i cittadini devono ora richiedere il nuovo documento digitale per poter viaggiare all’interno dell’UE senza problemi.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Il Comune di Cavriglia informa i cittadini che, per effetto del Regolamento Europeo n. 11572019, l e carte d’identità cartacee cesseranno la loro validità a far data dal prossimo 3 agosto. Sarà, pertanto, necessario sostituire le stesse con la carta d’identità elettronica (CIE), indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Sarà possibile farlo recandosi, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18, presso l ’Ufficio Anagrafe avendo cura di fissare preventivamente un appuntamento attraverso l’agenda online raggiungibile all’indirizzo https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dal 4 agosto le carte d'identità cartacee non valgono più: aperture straordinarie dell'anagrafe
Dal 4 agosto le carte di identità cartacee smettono di essere valide in tutta l’Unione Europea.
Le carte d’identità cartacee non avranno più validità dal 3 agosto 2026: a Verona sono circa 4 mila
A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno validità legale in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dal mese di agosto solo carta d’identità elettronica, il modello cartaceo non sarà più validoDal 3 agosto prossimo le carte d’identità rilasciate su modello cartaceo non saranno più valide indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo comunica il comune di Anzio, ma val ... ilgranchio.it
Carta d'identità, addio a quella cartacea dal prossimo 3 agosto: task-force del Comune, ma per ora è tutto esauritoOrari di apertura estesi, personale aggiuntivo dedicato e aperture straordinarie: il programma straordinario del Comune per fronteggiare oltre 80mila sostituzioni ... torinotoday.it
