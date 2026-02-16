Il Comune di Cavriglia annuncia che, a partire dal 3 agosto, le carte d’identità di carta non saranno più valide. Questa decisione deriva dal Regolamento Europeo che richiede l’uso di carte elettroniche con chip. Per esempio, i cittadini devono ora richiedere il nuovo documento digitale per poter viaggiare all’interno dell’UE senza problemi.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Il Comune di Cavriglia informa i cittadini che, per effetto del Regolamento Europeo n. 11572019, l e carte d’identità cartacee cesseranno la loro validità a far data dal prossimo 3 agosto. Sarà, pertanto, necessario sostituire le stesse con la carta d’identità elettronica (CIE), indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Sarà possibile farlo recandosi, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18, presso l ’Ufficio Anagrafe avendo cura di fissare preventivamente un appuntamento attraverso l’agenda online raggiungibile all’indirizzo https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal prossimo 3 agosto le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide

