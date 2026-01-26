Le carte d’identità cartacee non avranno più validità dal 3 agosto 2026 | a Verona sono circa 4 mila

A partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità cartacee perderanno validità legale in Italia. A Verona, sono circa 4.000 i documenti interessati da questa normativa, che richiede ai cittadini di aggiornare il proprio documento in formato digitale. Questa misura mira a modernizzare i sistemi di identità e sicurezza, favorendo l’uso di documenti elettronici più sicuri e facilmente verificabili.

Dal Comune l'invito ad attivarsi per tempo: la sostituzione del documento cartaceo con la Carta d'identità elettronica (C.i.e.) può avvenire in qualsiasi momento Dal prossimo 3 agosto le carte d'identità cartacee non avranno più alcun valore legale in Italia. La notizia, ripresa e diffusa in queste ore dal Comune di Verona, riguarda attualmente 4.049 cittadini veronesi che ancora ne sono in possesso. La misura si inserisce nell'ambito dell'attuazione del Regolamento europeo n. 11572019, che stabilisce la progressiva sostituzione dei documenti tradizionali con la Carta d'identità elettronica (C.

