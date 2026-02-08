Domink Fischnaller sale sul podio con il bronzo nello slittino singolo. Il 32enne di Bressanone conferma il suo talento e porta a casa la seconda medaglia olimpica per l’Italia a Milano-Cortina. La soddisfazione è grande, soprattutto in una gara combattuta fino all’ultimo turno.

Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino singolo. Con il 32enne di Bressanone l’Italia ottiene l’ ottava medaglia alle olimpiadi Milano-Cortina. Per Dominik si tratta del secondo bronzo olimpico dopo quello ottenuto ai Giochi di Pechino 2022. L’azzurro, già terzo sabato dopo le prime due run, ha confermato il piazzamento sul podio posizionandosi alle spalle dell’austriaco Jonas Mueller, argento, e del tedesco Max Langenhan, oro. Con il bronzo di Fischnaller l’Italia conquista la diciannovesima medaglia in assoluto nello slittino ai Giochi Olimpici. Per lui lo slittino è eredità di famiglia: è il fratello minore di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino: è il suo secondo podio olimpico

La prima giornata di slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si conclude con Dominik Fischnaller in buona posizione per conquistare una medaglia.

Domenik Paris sale sul podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

