Dal centrosinistra disco verde per le primarie il 15 marzo con chi si riconosce nei valori

Il centrosinistra di Reggio Calabria ha deciso di organizzare le primarie il 15 marzo, dopo aver approvato la proposta in una riunione tra i rappresentanti dei partiti e dei movimenti locali. La scelta nasce dall’esigenza di coinvolgere chi si riconosce nei valori della coalizione e di dare spazio a diverse voci. La data, confermata in una nota ufficiale, mira a coinvolgere gli iscritti e i cittadini interessati alle future elezioni amministrative.

Dopo la riunione odierna partiti e movimenti del campo largo hanno trovato l'accordo per la competizione elettorale interna che permetterà di scegliere il candidato sindaco della coalizione Partiti e movimenti politici del centrosinistra reggino hanno deciso. E in una nota annunciano che sono ufficialmente indette per il prossimo 15 marzo le primarie del centrosinistra reggino. Dopo l'impulso dato dal Partito Democratico, che ha riunito tutte le forze progressiste oggi nel tavolo allargato presso la federazione metropolitana dem, l'esito è stato l'accordo per la competizione elettorale interna alla coalizione, nella quale, si legge in una nota, "partiti e movimenti politici che si riconoscono nei valori del centrosinistra" potranno esprimere ciascuno una candidatura per la partecipazione alle primarie.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.