Dal centrosinistra disco verde per le primarie il 15 marzo con chi si riconosce nei valori
Il centrosinistra di Reggio Calabria ha deciso di organizzare le primarie il 15 marzo, dopo aver approvato la proposta in una riunione tra i rappresentanti dei partiti e dei movimenti locali. La scelta nasce dall’esigenza di coinvolgere chi si riconosce nei valori della coalizione e di dare spazio a diverse voci. La data, confermata in una nota ufficiale, mira a coinvolgere gli iscritti e i cittadini interessati alle future elezioni amministrative.
Dopo la riunione odierna partiti e movimenti del campo largo hanno trovato l'accordo per la competizione elettorale interna che permetterà di scegliere il candidato sindaco della coalizione Partiti e movimenti politici del centrosinistra reggino hanno deciso. E in una nota annunciano che sono ufficialmente indette per il prossimo 15 marzo le primarie del centrosinistra reggino. Dopo l'impulso dato dal Partito Democratico, che ha riunito tutte le forze progressiste oggi nel tavolo allargato presso la federazione metropolitana dem, l'esito è stato l'accordo per la competizione elettorale interna alla coalizione, nella quale, si legge in una nota, "partiti e movimenti politici che si riconoscono nei valori del centrosinistra" potranno esprimere ciascuno una candidatura per la partecipazione alle primarie.
Centrosinistra, quasi nessuno vuole le primarie e si cerca ancora il candidato dell'unità
Il centrosinistra a Reggio Calabria naviga in acque ferme.
Argomenti discussi: Ddl Enti locali, si salva la rappresentanza di genere: le reazioni a Sala d’Ercole; Piano Silva? Il vento sta cambiando.
Il tavolo del centrosinistra. Slitta il via libera a Tittarelli. Confronto a tre con i candidatiNiente semaforo verde nella riunione di ieri sera del campo largo maceratese. Il Pd propone un faccia a faccia (non pubblico) con il direttore del Val di Chienti, Sigona e Tonnarelli. msn.com
Dal 2005 al 2010 fino alla celebre non vittoria del 2013, le regionali hanno offerto al centrosinistra più illusioni che svolte politiche. Eppure il campo largo continua a ...Non è la prima volta che un’opposizione di centrosinistra, all’indomani delle elezioni regionali, si immagina di avere la strada spianata per «stravincere» le politiche, come ha dichiarato Elly ... linkiesta.it
Amica9 Tv. . La Politica a #Trani: "Se Sparta piange, Atene non ride". Le amministrative 2026 rivelano ancora una volta divisioni nel centrosinistra e nel centrodestra #amministrative #elezioni #politica - facebook.com facebook
