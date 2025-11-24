Centrosinistra già si vede lo spettro delle primarie Le Regionali riaccendono il duello Pd-M5S
La vittoria in Puglia e Campania, insieme al risultato di Giovanni Manildo nella “mission impossible” veneta, dà al centrosinistra motivo di soddisfazione: il conteggio complessivo delle regioni passa da 9-4 a 7-6 per il centrodestra, come evidenzia il responsabile organizzazione del Pd, Igor Taruffi. Nel suo pallottoliere rientrano non solo le regioni andate al voto quest'autunno — Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania e Veneto — ma anche quelle dell'anno scorso: Liguria, Umbria e Sardegna. A ciò si aggiunge il circa 30% ottenuto da Manildo in Veneto, raddoppio del risultato del centrosinistra rispetto ai cinque anni precedenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
