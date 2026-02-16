Dal centro alla tangenziale la mappa dei lavori della settimana

Da lunedì 16 febbraio, i lavori stradali interessano diverse zone della città, provocando disagi per automobilisti e pendolari. Le principali opere riguardano il centro urbano, la tangenziale e le autostrade, dove si stanno eseguendo interventi di manutenzione e ampliamento. In particolare, una strada principale del centro sarà chiusa al traffico per due giorni, mentre sulla tangenziale si installano nuove barriere di sicurezza.

Da lunedì 16 febbraio, sono numerosi i cantieri attivi in città, dal centro, alla tangenziale, fino all'autostrada. Lavori in attivazioneVia Belvedere sarà chiusa nei giorni 17-18 febbraio e 23-24-25 marzo per operazioni di sollevamento materiale con autogru. Il divieto di transito è previsto.