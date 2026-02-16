Daily Crown | William più realista del re avrebbe bandito Andrew già nel 2019

Il principe William ha deciso di escludere immediatamente il cugino Andrew nel 2019, dopo aver visto la sua intervista alla Bbc Newsnight, che giudicava dannosa per il nome della famiglia reale. Secondo fonti vicine, William avrebbe sostenuto questa scelta per proteggere l’immagine della corona, anche se all’epoca il re Carlo III aveva preferito mantenere un atteggiamento più cauto.

Londra, 16 feb. (Adnkronos) - Il principe William voleva che Andrew Mountbatten-Windsor venisse bandito subito dopo la sua intervista a Bbc Newsnight del 2019, che considerava una "macchia per la famiglia". In seguito alle rivelazioni sulla stretta relazione dell'allora duca di York con Jeffrey Epstein, William chiese che lo zio venisse immediatamente allontanato dalla famiglia reale "prima che la situazione degenerasse". Ne parla il Royal Editor del Mirror, Russell Myers, nella nuova biografia 'William and Catherine: The Intimate Inside Story', che sarà pubblicata il 26 febbraio e che contiene dettagli inediti sul principe e sulla principessa di Galles. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: William più realista del re, avrebbe bandito Andrew già nel 2019 Daily Crown: famiglia reale sempre più attiva nel sociale mentre caso Epstein coinvolge Andrew Daily Crown: Andrew condivise informazioni riservate con Epstein Andrew Mountbatten-Windsor ha condiviso consapevolmente informazioni riservate con Jeffrey Epstein. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Daily Crown: famiglia reale sempre più attiva nel sociale mentre caso Epstein coinvolge Andrew; Daily Crown | famiglia reale sempre più attiva nel sociale mentre caso Epstein coinvolge Andrew. Daily Crown: famiglia reale sempre più attiva nel sociale mentre caso Epstein coinvolge AndrewLondra, 13 feb. (Adnkronos) - Mentre lo scandalo Epstein coinvolge Andrew Mountbatten-Windsor con nuove rivelazioni, sul fronte opposto la famiglia ... iltempo.it Daily Crown: l'esperto, 'il principe William sta modernizzando la monarchia'Londra, 19 giu. (Adnkronos) - Il principe William sta svolgendo un ruolo fondamentale nella modernizzazione della monarchia, guadagnandosi sempre più la reputazione di membro della famiglia reale con ... lanuovasardegna.it DAILY CROWN - Fergie: devo tornare al lavoro, ho bisogno di soldi - facebook.com facebook