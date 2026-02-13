Londra, 13 feb. (Adnkronos) - Mentre lo scandalo Epstein coinvolge Andrew Mountbatten-Windsor con nuove rivelazioni, sul fronte opposto la famiglia reale mostra il proprio lato positivo, impegnandosi sempre più nel sociale e nella beneficenza: il principe William ha donato 5 milioni di sterline per sostenere le associazioni che aiutano i senzatetto a Londra.

Londra, 13 feb. (Adnkronos) - Mentre lo scandalo Epstein coinvolge Andrew Mountbatten-Windsor con nuove rivelazioni, sul fronte opposto la famiglia reale mostra il proprio lato positivo, impegnandosi sempre più nel sociale e nella beneficenza: il principe William ha donato 5.000 sterline a un allevatore di pecore per il suo impegno per sensibilizzare sul tema della salute mentale nelle zone rurali, la principessa Kate ha visitato un centro di salute mentale per bambini, Camilla ha incontrato le forze dell'ordine che si occupano di violenza domestica, Harry e Meghan hanno sottolineato l'importanza della tutela dei minori online. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daily Crown: famiglia reale sempre più attiva nel sociale mentre caso Epstein coinvolge Andrew

Approfondimenti su daily crown

Andrew Mountbatten-Windsor ha condiviso consapevolmente informazioni riservate con Jeffrey Epstein.

A Londra, il principe Andrew si prepara a tornare alla Royal Lodge, ma dovrà chiedere un permesso speciale.

Ultime notizie su daily crown

Argomenti discussi: Daily Crown: famiglia prestò a Andrew 12 mln sterline per azzittire Giuffre, soldi mai restituiti; Caso Epstein pressing di Carlo dopo lo scandalo | Andrea ha lasciato la Royal Lodge; Kate William e i principini Wales hanno un nuovo di cucciolo di cocker spaniel che fa compagnia a Orla | la rivelazione della principessa.

Re Carlo e la regina Elisabetta prestarono 14 milioni di euro al principe Andrea per zittire Virginia Giuffre (e lui non li restituì mai)Il principe Andrea ricevette in prestito 12 milioni di sterline (quasi 14 milioni di euro) dai suoi genitori e dal fratello Carlo per ... msn.com

Daily Crown: Trump e i titoli tolti ad Andrea, 'terribile, sto male per la famiglia reale'Washington, 3 nov. (Adnkronos) - Donald Trump ha dichiarato di essere stato male per la famiglia reale dopo che ad Andrew Mountbatten Windsor sono stati tolti i titoli a causa dei suoi legami con ... lagazzettadelmezzogiorno.it

A ci gaba da kawo muku shirye gabanin muhawarar Daily Trust , shirin Najeriya a Yau na wannan lokaci zai yi duba ne kan yadda siyasar matasa ta kasance a Jamhuriya ta Huu tun bayan ayyana wannan doka. Shekaru kafin a sanya hannu kan Dokar Not - facebook.com facebook