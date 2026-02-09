Daily Crown | Andrew condivise informazioni riservate con Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor ha condiviso consapevolmente informazioni riservate con Jeffrey Epstein. L’ex inviato speciale del Regno Unito per il Commercio e gli Investimenti ha rivelato di aver scambiato dati sensibili con Epstein tra il 2010 e il 2011. La scoperta mette in discussione le sue responsabilità e solleva nuovi interrogativi sulle sue attività di quegli anni.

Londra, 9 feb. (Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor condivise consapevolmente informazioni riservate con Jeffrey Epstein quando era Inviato Speciale del Regno Unito per il Commercio e gli Investimenti, nel 2010 e nel 2011. La notizia emerge dall'ultima pubblicazione di documenti che riguardano il caso dell'ex finanziere morto suicida in carcere. Le e-mail contenute nell'ultimo lotto di file di Epstein mostrano che l'ex duca di York trasmise resoconti di visite a Singapore, Hong Kong e Vietnam e dettagli riservati su opportunità di investimento. Secondo le linee guida ufficiali, gli inviati commerciali hanno il dovere di riservatezza sulle informazioni sensibili, commerciali o politiche relative alle loro visite ufficiali.

