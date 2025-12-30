Il prossimo avversario Tau Altopascio in grande forma Lombardo è l’ex

Il prossimo avversario è Tau Altopascio, attualmente in buona forma. Con un 6-1 contro il Gavorrano, hanno chiuso il girone di andata in modo positivo. Lombardo, ex della squadra, rappresenta un elemento di attenzione. La squadra si presenta con morale alto e una classifica che soddisfa gli obiettivi iniziali, pronta a affrontare la prossima sfida con determinazione.

Morale alto, classifica più che soddisfacente e un 6-1 contro il Gavorrano per chiudere il girone di andata. In casa Tau Altopascio è stato un Natale più che sereno visti gli ottimi risultati della squadra da quest’anno affidata ad un veterano come Maraia che non sta facendo rimpiangere affatto il predecessore Venturi. In vista del match contro la Robur in casa del team lucchese recuperano tutti, compresi Chiti, reduce da un mese fuori e Barsotti, che invece viene da tre mesi out per infortunio. Maraia, che ha già battuto il Siena in diverse occasioni tra Pontedera, Lucchese e la gara di andata avrà quindi l’imbarazzo della scelta riguardo all’undici titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

