Dagli spogliatoi, Cesc Fabregas commenta la vittoria contro il Lecce, sottolineando un primo tempo di qualità e una buona gestione della gara. Il tecnico si dice soddisfatto della prestazione dei suoi, ma invita la squadra a migliorare ulteriormente, mantenendo alta la concentrazione e l’impegno per le prossime sfide. Un commento che riflette l’attenzione ai dettagli e la volontà di crescita costante.

Dopo la vittoria in casa del Lecce, Cesc Fabregas chiede ancora di più ai suoi ragazzi: "Sono contento della prestazione, ma possiamo fare di più. Bisogna migliorare negli ultimi metri e tirare di più in porta. Ringrazio Marco Cassetti (nella foto) per come ha condotto la squadra, non è facile stare in tribuna e non poter suggerire direttamente in campo ai propri giocatori. Si soffre e non puoi fare niente, ma chi ha diretto in campo ha fatto molto bene. Nico Paz? La cosa più importante è il gioco di squadra che esalta il suo talento, lui è un giocatore speciale, però va innescato nel contesto giusto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Fabregas si gode il trionfo in tribuna: "Gran primo tempo e ottima gestione»

