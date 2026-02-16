Dagli spalti arriva il tifo speciale di Tim Dieck per la sua fidanzata Sara Conti | abito da torero occhiali con i cerchi olimpici e tanto amore per la stella azzurra del pattinaggio

Tim Dieck ha mostrato il suo affetto per Sara Conti, la pattinatrice italiana, portando un abito da torero e occhiali con i cerchi olimpici durante la gara. La sua presenza sugli spalti ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno notato il gesto affettuoso e il sorriso di lui. La coppia, già nota per i momenti romantici condivisi, continua a ricevere apprezzamenti per il loro legame forte e visibile anche davanti alle telecamere.

T ra le coppie di Milano-Cortina che più ci hanno fatto battere il cuore – dalla proposta di matrimonio sulla neve a Breezy Johnson, ai momenti romantici tra l’oro olimpico Jutta Leerdam e Jake Paul – ce n’è una che continua a regalarci romanticismo e sorrisi ogni giorno: Sara Conti e Tim Dieck. Dopo gli abbracci emozionati sul ghiaccio e i fiori per San Valentino, il pattinatore spagnolo – in coppia con Olivia Smart e ormai fuori competizione – si è distinto sugli spalti del Milano Ice Skating Arena per un tifo originale e irresistibilmente pop: divisa da torero e occhiali a forma dei cerchi olimpici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

