Da un ciclone all' altro Messina sarà ancora sferzata da forti raffiche di vento | mareggiate e probabili danni

Messina si trova di nuovo sotto l'assalto di forti raffiche di vento a causa di un nuovo ciclone, che sta provocando mareggiate lungo la costa e il rischio di danni alle abitazioni vicine al mare. Dopo le intense 48 ore di vento della settimana scorsa, la città si prepara a fronteggiare altri disagi, mentre l’oceano si agita con onde alte e pericolose. Le autorità hanno già avvertito i residenti di prestare attenzione alle possibili conseguenze del maltempo.

Il clou all'alba del 17 febbraio. L'esperto meteo del Comune, Daniele Ingemi, spiega cosa succederà nelle prossime ore Da un ciclone all'altro. Messina si è appena rialzata dopo le 48 ore di devastazione causate dal vento la scorsa settimana ma il maltempo non dà tregua in un inverno che, considerando anche la mareggiata di gennaio, verrà ricordato a lungo. Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio la città e la sua provincia faranno nuovamente i conti con forti raffiche di vento e con gli inevitabili effetti. Sarà nuovamente il Maestrale a essere protagonista. Come precisa l'esperto meteo del Comune, Daniele Ingemi, si configurerà uno scenario simile a quello di alcuni giorni fa ma per fortuna meno estrema.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La Protezione civile della Calabria ha confermato l’allerta arancione per domani.

Le condizioni meteorologiche a Catania e provincia si sono progressive deteriorate nel pomeriggio, con intensificazione di pioggia e venti forti, accompagnati da mareggiate.

