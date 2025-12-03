La Cina vuole conquistare il mondo con i suoi robot umanoidi e crea uno standard industriale apposito

La Cina ha dato il via alla creazione del Comitato Tecnico di Standardizzazione per i Robot Umanoidi. Ciò consentirà all'industria cinese di entrare in una nuova fase di sviluppo regolamentato, migliorando la concorrenza interna ed evitando sprechi dovuti a investimenti e ricerca duplicati. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Cina vuole conquistare il mondo con i suoi robot umanoidi e crea uno standard industriale apposito

