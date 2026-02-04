Robot umanoidi e cani che fanno la guardia da Modena parte la sfida fantascientifica al mercato VIDEO

Da Modena parte una sfida che sembra uscita da un film di fantascienza. Robot umanoidi e cani robot fanno la guardia, servono drink, scattano foto e anche puliscono da soli. La tecnologia avanza rapidamente e ora si vede anche in città, con macchine che si muovono, interagiscono e svolgono compiti complessi senza bisogno di persone accanto.

Servire bevande agli ospiti e scattare loro foto ricordo, avvitare e manipolare oggetti complessi con mani bioniche, intrattenere il pubblico con interazioni dinamiche, pattugliare aree industriali rilevando anomalie in tempo reale o pulire autonomamente ambienti complessi senza supervisione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

