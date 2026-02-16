Da Garlasco al Referendum l' ex procuratore Venditti all' attacco | Io tradito dalla giustizia

Mario Venditti, ex procuratore, denuncia di essere stato tradito dalla giustizia dopo essere stato chiamato a testimoniare nel procedimento su Garlasco. Venditti, che ha partecipato a indagini parallele, afferma di aver subito pressioni e di non aver ricevuto il supporto atteso dalle autorità. Recentemente, ha deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione e raccontare i dettagli di quanto accaduto.

Torna a parlare l'ex procuratore Mario Venditti, coinvolto in una delle idnagini a latere della nuova inchiesta sul caso di Garlasco. Il magistrato lo fa in una intervista a "Quarta Repubblica", il programma condotto da Nicola Porro in prima serata su Retequattro. Venditti apre con una riflessione sul suo rapporto con la giustizia e sulle accuse che lo riguardano: «Dopo che sono stato un uomo della Giustizia per oltre 40 anni mi sento tradito dalla giustizia e non mi aspetto più nulla di buono. Nei miei confronti è stata avviata una campagna denigratoria che non si è mai vista. La procura di Pavia trova uno scarabocchio -perché quello è uno scarabocchio-, il famoso "Venditti gip archivia per 20-30 euro ecc".