Garlasco l' ex procuratore Venditti ne è sicuro | L' inchiesta su Sempio è un falso ideologico VIDEO

Affaritaliani.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex procuratore Venditti smonta l’inchiesta su Andrea Sempio: “Nessun concorso con Stasi”. Parole forti a Ignoto X. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

garlasco l ex procuratore venditti ne 232 sicuro l inchiesta su sempio 232 un falso ideologico video

© Affaritaliani.it - Garlasco, l'ex procuratore Venditti ne è sicuro: "L'inchiesta su Sempio è un falso ideologico". VIDEO

Approfondisci con queste news

garlasco ex procuratore vendittiGarlasco, l'intervista esclusiva a Venditti: "L'inchiesta su Sempio è un falso ideologico, l'accusa non esiste" - Nell’intervista esclusiva rilasciata a Ignoto X, l’ex procuratore Mario Venditti definisce falso ideologico l’inchiesta aperta a carico di Andrea Sempio. Si legge su la7.it

garlasco ex procuratore vendittiDelitto di Garlasco, l’ex pm esce allo scoperto: “Chi è il colpevole” - Ha scelto un modo molto diretto per dire la sua sul delitto di Garlasco e il colpevole dell'uccisione di Chiara Poggi. Riporta newsmondo.it

garlasco ex procuratore vendittiDelitto di Garlasco, perché per l'ex pm Mario Venditti l'inchiesta su Andrea Sempio è "un falso ideologico" - L'ex pm Mario Venditti, indagato per corruzione nella prima inchiesta su Garlasco, ha definito "falso ideologico" le indagini su Andrea Sempio ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Procuratore Venditti