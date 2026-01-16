Caso Garlasco la Cassazione dà ragione all’ex procuratore Venditti | no al sequestro di Pc e cellullare

La Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Brescia, confermando il diritto dell’ex procuratore Venditti di non essere sottoposto a sequestro di computer e cellulare. La decisione si inserisce nel contesto dell’indagine sul caso Garlasco, che vede coinvolto anche Sempio. La pronuncia chiarisce la tutela dei diritti dell’indagato e definisce i limiti dell’accesso agli strumenti informatici nell’ambito delle indagini.

La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il “rigetto totale” del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato – dopo il no del Riesame di Brescia – di aver accesso ai dispositivi informatici (cellulari, hard desk e pc) dell’ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione nell’inchiesta sul caso Garlasco perché sospettato di aver ricevuto denaro per archiviare Andrea Sempio, da quasi un anno nuovamente indagato per il delitto in concorso di Chiara Poggi. Quello deciso ieri è un verdetto definitivo rispetto al sequestro scattato lo scorso settembre per l’indagine sull’omicidio del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso Garlasco, la Cassazione dà ragione all’ex procuratore Venditti: no al sequestro di Pc e cellullare Leggi anche: Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro (2) Leggi anche: Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Caso Garlasco, Cassazione boccia il ricorso della Procura e dà ragione a Venditti - Confermato il no del Riesame di Brescia al sequestro di cellulari, hard desk e pc dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Ven ... adnkronos.com

Caso Garlasco: Cassazione boccia ricorso Procura e dà ragione a Venditti su sequestro - La sesta sezione della Cassazione dà ragione a Mario Venditti e pronuncia il "rigetto totale" del ricorso con cui la Procura di Brescia ha tentato - lanuovasardegna.it

Garlasco, la Cassazione dà ragione a Venditti: no al sequestro di pc e cellulare. Il legale: «Volevano milioni di dati» - Brutto colpo per la Procura di Brescia che indaga Mario Venditti, l'ex procuratore di Pavia, per corruzione nell'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. msn.com

Garlasco: la nota del PG Barbaini al PM Venditti | ARCHIVIO TRUE CRIME VLOG

Mattino 5. . Caso #Garlasco, tutte le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi in diretta a #Mattino5 - facebook.com facebook

Nel mondo del giornalismo Piero #Colaprico è stato considerato a lungo il numero 1 dei neristi italiani. Poi è arrivato il caso #Garlasco e di fronte alle sue incredibili esternazioni tv mi chiedo: possibile abbiamo preso tutti un abbaglio così clamoroso #stasi #s x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.