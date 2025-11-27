Sanremo 2026 e il possibile ritorno di Maria Sole Pollio al Prima Festival. La scena televisiva si prepara ad accogliere nuovamente volti giovani e apprezzati del panorama italiano, tra cui emerge il nome di Maria Sole Pollio. Reduce da un’annata di successo alla guida del Prima Festival, trasmissione che anticipa il Festival di Sanremo, si approfondiscono le sue prospettive di coinvolgimento per l’edizione 2026. Con una carriera in forte ascesa, la giovane attrice e conduttrice potrebbe rinnovare il suo ruolo nel programma, consolidando il suo legame con il pubblico e rafforzando la presenza di figure emergenti nel panorama televisivo nazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sanremo 2026 mariasole pollio al prima festival le sue dichiarazioni