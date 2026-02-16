Cutro l’USR Calabria dà via libera all’evento CGIL | superato il veto scolastico e chiarita la circolare ministeriale

L’USR Calabria ha approvato l’evento della CGIL a Cutro dopo che il dirigente scolastico aveva negato il permesso, a causa di dubbi sulla circolare ministeriale. La decisione arriva dopo un confronto acceso tra le parti, che si è risolto con l’intervento diretto dell’Ufficio Scolastico Regionale. La questione riguardava un evento in memoria delle vittime della tragedia di Cutro, organizzato dall’associazione sindacale nell’istituto “Barlacchi-Lucifero” di Crotone.

Caso Cutro, l'USR Calabria autorizza l'evento della CGIL: superato il veto del dirigente scolastico. Un acceso confronto amministrativo si è risolto con l'intervento diretto dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Calabria, che ha ribaltato il diniego del dirigente scolastico dell'istituto "Barlacchi-Lucifero" di Crotone a un evento promosso dalla CGIL in memoria delle vittime della tragedia di Cutro. La decisione, avvenuta a febbraio 2026, riapre gli spazi di dibattito e riflessione su un evento che ha profondamente segnato il Paese.