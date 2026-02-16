Bimbo con il cuore bruciato | Resta in lista trapianti mercoledì consulto nazionale

Un bambino di due anni e mezzo, rimasto con il cuore gravemente danneggiato dopo un trapianto fallito, resta in lista di attesa per un nuovo intervento. La sua situazione si complica perché il suo cuore è “bruciato” e mercoledì si terrà una consultazione a livello nazionale per decidere come procedere. Il piccolo, che è stato sottoposto al primo trapianto il 23 dicembre, attende ora una soluzione urgente.

La vicenda del piccolo paziente di appena due anni e mezzo, vittima di un trapianto di cuore che si è rivelato drammaticamente danneggiato lo scorso 23 dicembre, entra in una fase cruciale. Nelle ultime ore, i magistrati della Procura di Napoli hanno ascoltato per oltre tre ore Giuseppe Limongelli, il cardiologo dell’ospedale Monaldi che si era autosospeso dall’incarico di responsabile del “Follow-up del post-trapianto” soltanto sei giorni dopo l’intervento. Le parole del professionista, che in precedenza aveva dichiarato «Adesso proteggiamo la mamma. Poi uscirà tutto», sono ora al vaglio del sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante e dell’aggiunto Antonio Ricci, che coordinano l’inchiesta per lesioni colpose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

