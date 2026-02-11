Due chirurghi sono stati sospesi all'ospedale di Napoli dopo un errore durante il trapianto di cuore a un bambino di due anni. L'organo, che doveva salvare la vita del piccolo, era stato danneggiato dal ghiaccio secco usato in modo sbagliato per la conservazione. Ora si indaga su come sia potuto succedere un errore così grave.

Due chirurghi dell'ospedale Monaldi di Napoli sono stati sospesi in via cautelare dall'equipe che si occupa dei trapianti: restano comunque in servizio in attesa che le indagini facciano luce sul caso del piccolo di due anni cui sarebbe stato trapiantato un cuore danneggiato dal contatto col ghiaccio secco utilizzato per il suo trasporto al posto del ghiaccio normale. E' la decisione adottata dalla direzione della struttura in merito alla vicenda del cuore da trapiantare, diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione che avrebbe "bruciato" l'organo. E - particolare inquietante se fosse confermato - secondo quanto riferito al legale della famiglia, Francesco Petruzzi, dalla mamma del bimbo cui avrebbe dovuto essere destinato il cuore - il trapianto sarebbe stato effettuato lo stesso, dopo che era già stato espiantato quello da sostituire, nonostante l'organo fosse inutilizzabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, "al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato con il ghiaccio secco": sospesi due chirurghi

