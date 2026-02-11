Napoli al piccolo paziente trapiantato il cuore danneggiato cool ghiaccio secco | sospesi due chirurghi

Due chirurghi sono stati sospesi all'ospedale di Napoli dopo un episodio che ha coinvolto un trapianto di cuore su un bambino di due anni. L'organo, che doveva salvare il piccolo, è stato danneggiato a causa di un errore durante la conservazione con ghiaccio secco. La vicenda ha sollevato immediatamente interrogativi sulla gestione dei trapianti e sulla sicurezza dei pazienti pediatrici.

Due chirurghi dell'ospedale Monaldi di Napoli sono stati sospesi in via cautelare dall'equipe che si occupa dei trapianti: restano comunque in servizio in attesa che le indagini facciano luce sul caso del piccolo di due anni cui sarebbe stato trapiantato un cuore danneggiato dal contatto col ghiaccio secco utilizzato per il suo trasporto al posto del ghiaccio normale. E' la decisione adottata dalla direzione della struttura in merito alla vicenda del cuore da trapiantare, diventato inutilizzabile a causa di un errore di conservazione che avrebbe "bruciato" l'organo. E - particolare inquietante se fosse confermato - secondo quanto riferito al legale della famiglia, Francesco Petruzzi, dalla mamma del bimbo cui avrebbe dovuto essere destinato il cuore - il trapianto sarebbe stato effettuato lo stesso, dopo che era già stato espiantato quello da sostituire, nonostante l'organo fosse inutilizzabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Napoli due chirurghi sono stati sospesi dopo aver trapiantato un cuore danneggiato a un bambino di due anni.

Tre inchieste sono scattate tra Napoli e Bolzano dopo il caso di un bambino di due anni e tre mesi con un cuore trapiantato “bruciato”.

