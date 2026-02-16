L'avvocato della famiglia del bambino con il cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha spiegato a Tgcom24 che la causa del danno è ancora in fase di accertamento. La decisione di cercare una terza opinione nasce dal fatto che l’ospedale Bambin Gesù di Roma ha dichiarato che il bambino non è più trapiantabile, contraddicendo le valutazioni dei medici del Monaldi di Napoli. La famiglia vuole chiarire le condizioni del piccolo e ha deciso di affidarsi a un altro specialista per avere un parere più preciso.

Dopo aver ricevuto il responso dall'ospedale Bambin Gesù di Roma secondo cui il bambino non è più trapiantabile, in contrapposizione con quanto detto dai medici dell'ospedale Monaldi di Napoli, Francesco Petruzzi, l'avvocato della famiglia del bambino del bambino trapiantato con un "cuore bruciato", ha fatto il punto della situazione a Tgcom24 sottolineando come sia stata richiesta "una terza opinione". In particolare: "Abbiamo chiesto al Monaldi di interrogare anche i centri nazionali Europei di Berlino, Londra, Parigi e Utrecht, che sono esperti in ecmo prolungata e trapiantologia". Le condizioni del bambino Riguardo alla situazione del piccolo, l'avvocato ha detto: "Ci auguriamo che i medici ci dicano che il bambino sia ancora trapiantabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cuore danneggiato, l'avvocato della famiglia a Tgcom24: "Abbiamo chiesto una terza opinione"

L’avvocato della famiglia ha dichiarato che il cuore del piccolo, trapiantato il 23 dicembre, è ormai danneggiato e il bambino non può più ricevere un nuovo trapianto.

Nel contesto delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, la famiglia di Emanuele Galeppini esprime ferme rassicurazioni sulla sua condizione, affermando che non ci sono ustioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.