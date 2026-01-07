La famiglia di Emanuele Galeppini | Nessuna ustione L’avvocato | Abbiamo chiesto l’autopsia ma non abbiamo avuto risposta

Nel contesto delle indagini sulla tragedia di Crans-Montana, la famiglia di Emanuele Galeppini esprime ferme rassicurazioni sulla sua condizione, affermando che non ci sono ustioni. L’avvocato della famiglia ha richiesto un’autopsia, ma al momento non ha ricevuto risposte ufficiali. In un momento di dolore, i familiari auspicano chiarimenti per comprendere meglio quanto accaduto e fare luce sulle circostanze del decesso.

Nel dolore composto che accompagna l’Italia in questi giorni di funerali per i ragazzi morti nella strage di Crans-Montana, il caso di Emanuele Galeppini apapre avvolto da interrogativi che i familiari chiedono con forza di chiarire. Aveva 16 anni, era genovese, campione di golf e promessa dello sport italiano. È morto nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation, ma a differenza di molte altre vittime, sul suo corpo non sarebbero state riscontrate ustioni. È da questo dettaglio che nasce il dubbio più angosciante dei genitori: come è morto Emanuele. L’ipotesi che prende corpo è quella dell’ asfissia, forse causata dal fumo o dai gas sprigionati dall’incendio, più che dalle fiamme che hanno devastato il locale e intrappolato oltre cento giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

