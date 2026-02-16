Bimbo col cuore lesionato i medici | Oggi ancora operabile domani nuova valutazione
Francesco, il bambino di due anni e tre mesi, ha subito un nuovo intervento al cuore danneggiato, dopo che i medici hanno constatato che oggi rimane ancora operabile. La situazione del piccolo, che si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, richiede attenzione continua, poiché domani i medici valuteranno nuovamente le sue condizioni per decidere i passi successivi.
Sono ore decisive per Francesco (nome di fantasia), il bimbo di due anni e tre mesi ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto del cuore danneggiato. Nel primo pomeriggio di oggi gli specialisti dell’équipe multidisciplinare Heart Team del nosocomio campano si sono confrontati per valutare le condizioni di operabilità del giovanissimo paziente, ovvero se possa o meno essere sottoposto a un eventuale nuovo trapianto. Secondo quanto riferito dalla mamma del piccolo ai cronisti, il riscontro sarebbe positivo: “Oggi è ancora operabile, domani i medici faranno una nuova valutazione”, ha spiegato la donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
