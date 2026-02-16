Cuomo | Se La Penna viene fermato 3 giornate Bastoni dovrebbe prenderne il doppio

Michael Cuomo, giornalista di TeleLombardia, ha commentato l'episodio Bastoni-Kalulu, affermando che se La Penna viene squalificato per tre partite, Bastoni dovrebbe ricevere una sospensione di almeno sei giornate. Cuomo ha commentato questa decisione in vista della partita tra Milan e Como, sottolineando come l’arbitro possa aver bisogno di applicare sanzioni più dure per alcuni episodi in campo. La sua opinione si basa sulla percezione di disparità nelle punizioni assegnate durante le recenti sfide.

Nel frattempo che il mondo Milan aspetti di giocare il recupero contro il Como, in programma mercoledì sera, non intendono placarsi le polemiche, giustissime, legate al brutto episodio tra Bastoni e Pierre Kalulu avvenuto durante Inter-Juventus. Intervistato dai microfoni di Radio Radio, il giornalista di TeleLombardia Michael Cuomo ha voluto spendere alcune parole in merito. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Con Parisi e Bastoni userei la prova tv. Loro fanno più arrabbiare del protocollo, dell'arbitro. Ti puoi lamentare della direzione arbitrale, ma quando tu protagonista diventi complice, sbagli due volte.