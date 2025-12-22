Opzione Disasi per la difesa il Milan ragiona Anche se vorrebbe prenderne un altro in Premier

Il Milan valuta l’acquisto di Axel Disasi, difensore centrale francese in uscita dal Chelsea, durante la prossima sessione di mercato invernale. La società rossonera sta analizzando le possibilità di rafforzare la linea difensiva, anche se nel mirino potrebbe esserci un altro calciatore proveniente dalla Premier League. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, tenendo conto delle esigenze della squadra e delle opportunità disponibili.

Axel Disasi, classe 1998, difensore centrale francese in uscita dal Chelsea, al Milan nella finestra invernale di calciomercato? Il Diavolo ci sta pensando. Vedremo se i rossoneri prenderanno l'ex Monaco o se vireranno su un altro obiettivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Opzione Disasi per la difesa, il Milan ragiona. Anche se vorrebbe prenderne un altro in Premier Leggi anche: Milan, per la difesa proposto Disasi: ragionamenti in corso. Anche se il club preferirebbe un altro Leggi anche: Milan, rispunta Disasi: opzione per gennaio. La suggestione Thiago Silva … Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milan, dopo Fullkrug il colpo in difesa: avanti per Disasi. La trattativa con il Chelsea; Milan in chiusura per Fullkrug, idee Süle e Disasi per la difesa. Thiago Silva vicino al Porto; Milan, per la difesa piace anche Disasi; Füllkrug, si chiude lunedì Idee Süle e Disasi in difesa. Per la difesa il Milan continua a monitorare Disasi del Chelsea - È intenzione del Milan mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, anche perché la trasferta a Riad ha messo in risalto tutte le lacune del ... milannews.it

