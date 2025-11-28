Ucraina Kallas | Se Putin non viene fermato non si fermerà

Lapresse.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre, l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato pressioni internazionali sulla Russia affinché ponga fine alla guerra in Ucraina. Intervenendo al 10° Forum Regionale dei Ministri degli Esteri dell’Unione per il Mediterraneo (UFM), ospitato dalla Spagna a Barcellona,??Kallas ha affermato: “Abbiamo bisogno della più ampia coalizione internazionale per contrastare l’aggressore russo, e invito i membri dell’UFM a sostenerlo. Raramente si verificano guerre in cui la situazione è così netta. Qui abbiamo un aggressore e una vittima”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina kallas se putin non viene fermato non si fermer224

© Lapresse.it - Ucraina, Kallas: "Se Putin non viene fermato, non si fermerà"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina kallas putin vieneUcraina,"Kallas: "Putin non può raggiungere obiettivi sul campo di battaglia" - Le dichiarazioni dell'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue in conferenza stampa in seguito alla videochiamata con i ministri degli Esteri dell'Ue ... Lo riporta msn.com

ucraina kallas putin vieneL'americano Witkoff utile idiota di Putin: fa gli interessi di Mosca contro l'Ucraina - L’Alta rappresentante esclusa da Ginevra ma insiste: «È Mosca che deve fare concessioni, riduca i soldati» BRUXELLES. Come scrive lastampa.it

ucraina kallas putin vieneL’Ucraina in una maniera o nell’altra è rovinata: il piano europeo non ha senso - Siamo arrivati alla r esa dei conti: l’Ucraina ha perso una guerra che non poteva vincere, come anche i bambini potevano capire fin dall’inizio. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Kallas Putin Viene