Nicotina in ufficio | il nuovo trend tra i lavoratori delle big tech

Negli ambienti di lavoro delle grandi aziende tecnologiche statunitensi sta emergendo una tendenza inaspettata: la nicotina in ufficio. Questo nuovo trend riflette cambiamenti nelle abitudini e nelle percezioni legate al benessere dei dipendenti. Analizziamo le motivazioni e le implicazioni di questa scelta, considerando il contesto lavorativo e le possibili conseguenze per aziende e lavoratori.

Nei corridoi di alcuni uffici delle big tech americane sta comparendo un nuovo "perk", un benefit aziendale diverso da quello a cui siamo abituati. I frigoriferi e i distributori automatici vengono riforniti di bustine di nicotina che diventano disponibili come lo sono il caffè e gli snack durante la giornata lavorativa. Secondo il Wall Street Journal, le 'nicotine pouches' si stanno imponendo come uno dei principali stimolanti "da scrivania" per una parte crescente di lavoratori del mondo tech, convinti che aiutino a restare concentrati e a reggere ritmi più intensi, in un ambiente segnato dalla corsa continua verso l'intelligenza artificiale generativa.

