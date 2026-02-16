Crollo del basolato in corso accertamenti e ispezioni

Il basolato di via San Paolo è crollato ieri pomeriggio, causando disagi ai passanti e bloccando temporaneamente il traffico. Le autorità stanno conducendo controlli approfonditi per capire cosa abbia provocato il cedimento, mentre alcuni residenti segnalano crepe visibili nelle settimane precedenti. Un'auto parcheggiata vicino al punto di rottura è rimasta coinvolta nel crollo, rendendo urgente un intervento di messa in sicurezza.

Si vogliono accertare le cause del cedimento e la situazione dell'area per poi intervenire per risolvere la problematica Il crollo del basolato in via San Paolo, avvenuto ieri (15 febbraio) a pochi passi dalla Diocesi di Aversa, ha riproposto il tema della sicurezza in città e, in particolare, in centro. Riflettori accesi su quanto avvenuto la notte scorsa in via San Paolo che solo per una fortuita coincidenza non ha avuto conseguenze gravi se non addirittura tragiche. Già da questa mattina sono in corso le operazioni di ispezione e monitoraggio dell'area del crollo per accertare le cause - probabilmente una perdita dalla rete fognaria - e soprattutto verificare le condizioni del resto della strada e degli immobili che insistono nell'area del cedimento.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il 17 gennaio si è verificato un incendio a Mariglianella, Napoli.

Questa mattina i soccorritori hanno estratto due residenti dall’edificio colpito dal crollo a Girifalco, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un crollo parziale del tetto e del solaio in via Fratelli Bandiera.

