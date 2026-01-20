Incendio di Mariglianella Na del 17 gennaio primi risultati degli accertamenti in corso

Il 17 gennaio si è verificato un incendio a Mariglianella, Napoli. Le prime analisi indicano una diminuzione delle concentrazioni di inquinanti nell’area interessata. Sono stati avviati i monitoraggi per verificare la presenza di diossine e altre sostanze pericolose, al fine di valutare eventuali rischi ambientali e garantire la sicurezza della popolazione. Gli accertamenti proseguono per approfondire le cause e gli effetti dell’incendio.

Riduzione delle concentrazioni di inquinanti dopo il rogo; avviati i monitoraggi su diossine e altre sostanze pericolose.. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a valutare gli effetti ambientali dell'incendio divampato nel primo pomeriggio dello scorso sabato 17 gennaio in via Galileo Galilei nel comune di Mariglianella (Na). Le stazioni della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria che si trovano sottovento rispetto all'incendio (ad esempio quelle situate a Pomigliano e a Volla) hanno evidenziato nella serata del 17 un andamento orario della concentrazione di alcuni inquinanti, quali il particolato atmosferico e il benzene, compatibile con un contributo dovuto all'incendio, che si è aggiunto all'altro contributo dovuto alla diffusa accensione dei fuochi di Sant'Antonio.

