Maltempo in Salento crolla l’arco dell’amore di Melendugno FOTO

Il maltempo ha fatto crollare l’Arco dell’Amore a Melendugno, causando la perdita di un simbolo molto amato. Le intense onde e le forti raffiche di vento hanno indebolito la struttura, che si trovava vicino alla spiaggia e rappresentava un punto di riferimento per i visitatori. Una parte di questa iconica formazione naturale si è staccata e è finita nelle acque del Mar Ionio, lasciando sgomenti i residenti e i turisti che la fotografavano spesso al tramonto.

Il Salento Piange un Simbolo: Crolla l’Arco dell’Amore di Melendugno. Un pezzo di storia e bellezza del Salento è scomparso nelle acque del Mar Ionio. L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, conosciuto come “arco dell’amore”, è crollato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, a causa delle violente mareggiate che hanno colpito la regione. La perdita rappresenta un duro colpo per il turismo e un profondo dolore per la comunità locale. La Forza del Maltempo e il Crollo Inevitabile. La costa salentina ha subito l’impatto del ciclone Oriana, che ha portato piogge torrenziali, venti forti e mareggiate che hanno progressivamente eroso la base dell’arco.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

