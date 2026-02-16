Crolla tutta la passerella del ponte pedonale tra Crotta D’Adda e Maccastorna Amarezza e sconcerto

Il ponte tra Crotta d’Adda e Maccastorna si è sgretolato, causando il crollo completo della passerella pedonale. La causa è ancora in fase di accertamento, ma i residenti hanno assistito a uno spettacolo di macerie e rifiuti disseminati sulla strada sottostante. Il sindaco di Crotta d’Adda, Sebastiano Baroni, ha espresso tutta la sua amarezza, sottolineando la sorpresa per un evento improvviso e inatteso. La struttura, che collegava i due paesi, si è sgretolata improvvisamente, lasciando senza passaggio pedonale molte persone.

Crotta D'Adda (Cremona), 16 febbraio 2026 – “È caduta tutta la passerella”. È con queste parole, cariche di incredulità e preoccupazione, che il sindaco di Crotta d’Adda, Sebastiano Baroni, ha lanciato l’allarme dopo il crollo definitivo della struttura ciclopedonale sul ponte dell’Adda. Il crollo definitivo è avvenuto probabilmente nella notte tra domenica 15 e oggi a lunedì 16 febbraio 2026, dopo un primo cedimento parziale registrato nella giornata di venerdì, trasformando una criticità già seria in un episodio che ha fatto temere il peggio. Crolla tutta la passerella del ponte pedonale tra Crotta D'Adda e Maccastorna L’amarezza . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Maccastorna, la passerella ciclopedonale ancora in costruzione è crollata nell’Adda, causando preoccupazione tra la comunità.

La passerella ciclopedonale sull’Adda, costata 4 milioni di euro, è crollata tra Crotta e Maccastorna, collegando le province di Cremona e Lodi.

