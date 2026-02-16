Crolla l’Arco dell’amore La Natura torna matrigna E distrugge i suoi gioielli

L’Arco dell’Amore è crollato, e la natura si è ripresa ciò che aveva creato. La massa di calcare si è sgretolata, lasciando dietro di sé detriti e un vuoto nel paesaggio. Un ghiacciaio si è sciolto, contribuendo a modificare irreversibilmente la costa. Le isole coralline, simboli di biodiversità, sono state danneggiate da eventi atmosferici sempre più intensi. Anche gli alberi secolari, custodi di un ecosistema fragile, si piegano sotto il peso di tempeste e cambiamenti climatici. La natura, senza pietà, continua a cancellare i suoi tesori

Rocce calcaree, ghiacciai, isole, coralli, alberi. La natura li ha fatti, la natura li distrugge. Inesorabile e indifferente, cancella i suoi capolavori sotto gli occhi dell'uomo. L'ultima zampata della matrigna – secondo una prospettiva leopardiana ma anche un po' di comodo – si è abbattuta sull'arco dell'amore di Melendugno, crollato per il maltempo dopo il ciclone di San Valentino. Confrontare le cartoline di prima e dopo fa male e a Maurizio Cisternino, sindaco del comune del Salento, si stringe il cuore: "Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell'Italia intera".