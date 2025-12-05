Il settore della nautica La tecnologia del futuro entrata a bordo yacht e nei cicli produttivi

Nel settore industriale della nautica da diporto l’avvento prorompente dell’Intelligenza Artificiale applicata sia a bordo degli yacht che nei vari comparti che concorrono alla realizzazione di navi e imbarcazioni, è diventata insostituibile. Ne abbiamo parlato con il presidente del distretto tecnologico per la nautica e la portualità della Toscana, Andrea Giannecchini, che conferma tutta l’importanza del sistema Intelligenza Artificiale nel comparto. "Sì, siamo ai vertici internazionali anche in questo particolare campo. La vera rivoluzione tecnologica è iniziata da tempo, ma oggi si nota una spinta eccezionale verso i processi produttivi che permettono una gestione allo stato dell’arte dei prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il settore della nautica. La tecnologia del futuro entrata a bordo yacht e nei cicli produttivi

News recenti che potrebbero piacerti

IL SINDACO GIORGIO DEL GHINGARO: “VIAREGGIO, CUORE PULSANTE DELLA NAUTICA MONDIALE: INFRASTRUTTURE E FORMAZIONE PRIORITÀ ASSOLUTA PER IL SETTORE” Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha partecipato questa mattina al meeti - facebook.com Vai su Facebook

Innovazione e tecnologia per il settore nautico con Best 4.0 - 0, aiutando le PMI che operano sulle due sponde della costa adriatica a innovare prodotti e processi di produzione puntando al progresso ... Secondo ansa.it

Via al Salone Nautico. Design, idee, tecnologia, business e green: ecco tutti gli eventi che celebrano il settore - Il Design Innovation Award è diventato in pochi anni un punto di riferimento internazionale per chi ... ilsecoloxix.it scrive

Alpine e BENETEAU: partnership strategica per un futuro di innovazione e prestazioni - I valori condivisi tra Alpine, con il suo DNA sportivo ispirato al BWT Alpine Formula One Team, e BENETEAU, leader mondiale nel settore nautico, sono il fulcro di questa alleanza. Come scrive affaritaliani.it

Nautica, Made in Italy si conferma protagonista al Metstrade di Amsterdam - Il Made in Italy ha nuovamente brillato al Metstrade di Amsterdam, mettendo in evidenza la sua capacità di guidare l’innovazione e di anticipare le esigenze del mercato globale della nau ... Riporta cn24tv.it

Piero Formenti, alla guida di Confindustria Nautica, racconta il futuro del settore - «Il nosro campo non è solo un esempio di eccellenza manifatturiera, ma un’espressione profonda dell’identità culturale e produttiva italiana. Segnala milanofinanza.it

Nautica e futuro: riforme, contesto globale e nuove prospettive all'Assemblea di Confindustria Nautica - Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, le nuove norme per il settore, i fattori esterni, sono al centro del dibattito dell’Assemblea pubblica di Confindustria Nautica, che si ... Secondo adnkronos.com