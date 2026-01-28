Le ultime gare di sci alpino femminile si tengono a Crans Montana, in Svizzera, prima dei Giochi di Milano Cortina. L’Italia ha dominato in questo stadio negli ultimi dieci anni, con numerosi successi e presenze importanti. Le atlete azzurre cercano di chiudere in bellezza questa fase di Coppa del Mondo prima di volare verso i prossimi appuntamenti olimpici.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si trasferisce a Crans Montana (Svizzera) per le ultime gare prima di concentrarsi solamente sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sulla pista denominata Mont Lachaux l’Italia ha spesso ottenuto grandissimi risultati. Nel complesso, infatti, le azzurre hanno conquistato 9 vittorie, 6 secondi posti e 6 terzi posti. La prima italiana di sempre a salire sul podio a queste latitudini è stata Deborah Compagnoni, terza nel superG del 15 marzo 1998 vinto dall’austriaca Alexandra Meissnitzer davanti alla tedesca Martina Ertl. Bisogna aspettare 10 anni per festeggiare il secondo podio sulla Mont Lachaux. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, i precedenti dell’Italia femminile a Crans Montana: feudo azzurro negli ultimi 10 anni

