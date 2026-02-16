Criscitiello attacca Rocchi | Va cacciato

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha chiesto pubblicamente le dimissioni di Gianluca Rocchi, il designatore arbitrale, dopo le polemiche scatenate dal caso La Penna durante la partita Inter-Juventus. Criscitiello, che ha criticato duramente le decisioni prese dall’arbitro, ha commentato che Rocchi deve essere rimosso dalla sua posizione senza esitazioni. La sua richiesta arriva in un momento di forte tensione tra tifosi e addetti ai lavori, con molti che chiedono maggiore chiarezza nelle scelte arbitrali.

Dopo il caso La Penna esploso in Inter-Juventus, arriva un durissimo intervento del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, che punta il dito contro il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. «Ogni settimana ripetiamo le stesse cose ma non cambia mai nulla», scrive Criscitiello, criticando il sistema arbitrale e il messaggio pubblico dello stesso Rocchi. «Almeno risparmiateci il messaggio alla Nazione di Rocchi che prova a spiegare e ora inizia ad accusare per distogliere l'attenzione dal disastro che sta commettendo lui in prima persona». Il caso La Penna Secondo il direttore di Sportitalia, il problema non sarebbe tanto l'arbitro La Penna quanto chi lo ha designato: «È inutile che il calcio italiano se la prenda con La Penna.