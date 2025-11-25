Michele Criscitiello il Tar annulla il Daspo a Criscitiello ma conferma le accuse al giornalista

Il Daspo è stato sì annullato per motivazioni carenti nella definizione della durata, ma i giudici del Tar hanno confermato in toto l’iter che ha portato la Questura di Monza a emetterlo. Stiamo parlando del divieto di partecipazione a manifestazioni calcistiche affibbiato al giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello in qualità di socio e patron della società Folgore Caratese, che milita i n Serie D. I fatti contestati si riferiscono alla partita con il Club Milano, disputata il primo dicembre 2024 nel centro sportivo di Verano Brianza. Stando a quanto ricostruito all’epoca nel referto del direttore di gara e in due relazioni dei carabinieri, Criscitiello avrebbe tenuto «una condotta minacciosa e offensiva nei confronti dell’arbitro e di un calciatore della squadra ospite». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michele Criscitiello, il Tar annulla il Daspo a Criscitiello ma conferma le accuse al giornalista

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Altri due irpini da quest'anno alla corte di Michele Criscitiello patron del club brianzolo - facebook.com Vai su Facebook

Michele Criscitiello, il Tar annulla il Daspo a Criscitiello ma conferma le accuse al giornalista - Il Daspo è stato sì annullato per motivazioni carenti nella definizione della durata, ma i giudici del Tar hanno confermato in toto l’iter che ha portato la Questura di Monza a emetterlo. Segnala ilgiorno.it

Insulti razzisti a un arbitro, assolto Michele Criscitiello - Michele Criscitiello, giornalista proprietario del Canale Televisivo Sportitalia, è stato prosciolto dal Collegio di Garanzia dello Sport dalle accuse relative alla partita ... Scrive tuttomercatoweb.com

Michele Criscitiello, chi è il giornalista rapinato a Milano: età, carriera, il progetto Sportitalia Village, la lite con Manuel Parlato - Manuel Parlato aveva detto: «Abbiamo seguito la questione Bondo e l’ultima giornata di trattative, ma quello che è piaciuto di meno a tutti è stata la gag di Tancredi Palmeri su Okafor». leggo.it scrive