Criscitiello attacca Inzaghi | Il suo vero fallimento non è Dimarco ma la gestione di questo calciatore

Criscitiello non ha risparmiato Inzaghi. Il giornalista ha detto chiaramente che il vero problema non è Dimarco, ma come il tecnico ha gestito Piotr Zielinski. La polemica si concentra sulla scelta di mettere il polacco in campo e sulla sua gestione in questa stagione.

Inter News 24 Criscitiello, noto giornalista, ha criticato Simone Inzaghi nella gestione di Piotr Zielinski: le dichiarazioni sul polacco. Durante l'ultimo episodio del podcast Cose Scomode, Michele Criscitiello ha esaltato l'impatto di Piotr Zielinski nell'Inter di Cristian Chivu. Il direttore di Sportitalia ha sottolineato come il polacco, pur essendo arrivato a parametro zero, si sia rivelato un "colpaccio" fondamentale per la qualità della rosa. Criscitiello ha lodato la sua duttilità tattica: la capacità di agire sia da mezzala che da regista ha permesso ai nerazzurri, attualmente primi a 58 punti, di non rimpiangere le assenze di Calhanoglu e Barella.

