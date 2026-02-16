Cricket sconfitta onorevole per l’Italia contro l’Inghilterra ai Mondiali T20 | azzurri eliminati inglesi al Super8

L’Italia si arrende con dignità alla potente Inghilterra durante il terzo match dei Mondiali T20 di cricket, disputato in India e Sri Lanka, a causa di una prestazione difficile dei nostri battitori. La partita si conclude con la sconfitta degli azzurri, che salutano il torneo, mentre gli inglesi avanzano ai quarti di finale. Gli azzurri hanno provato a resistere, ma sono stati superati dai britannici, che hanno dominato con un’ottima prestazione di squadra.

L' Italia cede con l'onore delle armi alla fortissima Inghilterra nel terzo incontro dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka: gli azzurri salutano aritmeticamente la competizione iridata, mentre gli inglesi staccano il pass, assieme alle Indie Occidentali, già qualificate ieri, per il Super 8. Allo stadio Eden Gardens di Calcutta l' Inghilterra supera l'Italia con lo score di 2027 (20.0)-178 (20.0), imponendosi per 24 runs. L' Inghilterra vince il toss e sceglie di battere, mettendo in campo subito una buona prestazione offensiva, mentre l'Italia riesce di tanto in tanto a far cadere dei wickets.