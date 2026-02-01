la disamina di vanoli meritavamo il pari ora tante battaglie

Paolo Vanoli non nasconde il suo rammarico dopo la sconfitta. La sua squadra ha giocato con coraggio, ma alla fine non è riuscita a conquistare il risultato sperato. Vanoli dice che meritavano il pareggio e ora si prepara a lottare in tante battaglie ancora da affrontare. La sua analisi è sincera: il team fatica a gestire i momenti difficili, e questo può costare caro in campionato.

Lo aveva ribadito tante volte, di recente, Paolo Vanoli. La sua squadra "non sa stare nella sofferenza". E anche la gara di Napoli ha confermato questa sensazione, specie perché tanto la rete di Vergara tanto quella di Gutierrez sono arrivate per errori di singoli: "Ma sul primo gol la difesa era messa bene" ha commentato a sorpresa il tecnico. Che però, a dispetto della classifica che resta orribile, non ha voluto deprimersi. E nel ko del Maradona ha preferito vedere gli aspetti (pur pochi) positivi: "In avvio siamo stati sfortunati nell’unica occasione che abbiamo avuto, mentre nella ripresa abbiamo fatto un’ottima prova: meritavamo il pari perché abbiamo avuto più di un’occasione per il 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

