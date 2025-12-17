Pontedera pari stretto | Meritavamo di più
Pontedera e Sambenedettese si sono affrontate in un match equilibrato, conclusosi con un pareggio 1-1. I protagonisti in campo hanno espresso rammarico per un risultato che, a loro avviso, poteva essere diverso, considerandolo come una vittoria sfumata. Un incontro che ha lasciato l’amaro in bocca ai padroni di casa, convinti di aver meritato di più.
Un pareggio a denti stretti. Così è stato giudicato dai protagonisti in campo l’1-1 di domenica contro la Sambenedettese, un pari che assomiglia ad una vittoria sfumata. La pensa così il giovane difensore Lapo Paolieri, alla seconda presenza da titolare: "La vittoria la potevamo portare a casa, perché siamo stati bene in campo e penso che alla fine meritassimo di più. C’è amarezza per questo pareggio: sono due punti persi, anche se siamo tornati a muovere la classifica. Ora ci alleneremo forte per arrivare al derby-spareggio di Livorno sperando che che ci possa portare soddisfazione". Anche Pablo Vitali, autore del gol e bomber di squadra con 4 reti (sarebbero cinque ma una gli è stata cancellata per la gara annullata contro il Rimini, allenato per altro da D’Alesio che domenica era sulla panchina dei marchigiani): "Penso che ci possiamo ritenere soddisfatti a metà, nel senso che comunque la vittoria era un risultato che ci poteva stare per come abbiamo approcciato la gara e per come l’abbiamo giocata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
