Cremonese-Napoli la guerriglia | 20 Daspo agli ultrà

Una ventina di supporters partenopei erano giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all'impianto sportivo.

Il 28 dicembre, un episodio di violenza tra tifosi ha portato alla repressione da parte delle autorità: dopo gli scontri tra ultrà di Napoli e Cremonese, la Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, che si tradurranno in 50 anni di divieto di assistere alle partite, coinvolgendo 16 supporter napoletani e 4 cremonesi.

