Calcio | scontri dopo la partita tra Cremonese e Napoli emessi 20 Daspo

Da agi.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 dicembre, un episodio di violenza tra tifosi ha portato alla repressione da parte delle autorità: dopo gli scontri tra ultrà di Napoli e Cremonese, la Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, che si tradurranno in 50 anni di divieto di assistere alle partite, coinvolgendo 16 supporter napoletani e 4 cremonesi. La rissa si è verificata subito dopo il finale della partita, quando alcuni tifosi napoletani hanno provocato tensioni all’interno dello stadio, mentre altri supporter cremonesi hanno reagito con violenza. La polizia ha identificato i principali responsabili e ora si occupa

AGI - Dopo episodi di  illegalità  prima dell’incontro di calcio  Cremonese – Napoli  dello scorso 28 dicembre, in cui frange di  ultrà napoletani  sono stati protagonisti, e le  condotte violente  al termine della gara da parte di un gruppo di  supporter cremonesi, la  Questura di Cremona  ha adottato  20 provvedimenti di daspo, per complessivi  50 anni, nei riguardi di  16 tifosi partenopei  e  4 cremonesi. Aggressioni e fumogeni . Prima dell’inizio del match, una ventina di  ultrà napoletani  arrivati in città a bordo di un minivan e due auto, veicoli tutti noleggiati, hanno  aggredito un sostenitore grigiorosso  diretto allo  stadio, sottraendogli una sciarpa e un cappellino con i colori ufficiali della  Cremonese  e in un’area di parcheggio adiacente allo  stadio Zini  altri due  tifosi cremonesi; uno di questi, anziano, era così agitato che gli aggressori rinunciarono a portare via la sua sciarpa. 🔗 Leggi su Agi.it

calcio scontri dopo la partita tra cremonese e napoli emessi 20 daspo
© Agi.it - Calcio: scontri dopo la partita tra Cremonese e Napoli, emessi 20 Daspo

Scontri e fumogeni in Cremonese-Napoli, emessi venti Daspo

Gli scontri tra tifosi e i fumogeni lanciati durante la partita Cremonese-Napoli dello scorso 28 dicembre sono alla base dei venti provvedimenti di Daspo emessi dalle autorità.

Scontri prima e dopo Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi (VIDEO)

Una serie di scontri tra tifosi prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli ha portato alla consegna di venti Daspo, che coprono un totale di cinquant’anni di divieto di accesso agli stadi.

ULTRAS NAPOLI TRANSFERTA A CREMONA || Cremonese vs Napoli 28/12/2025

Video ULTRAS NAPOLI TRANSFERTA A CREMONA || Cremonese vs Napoli 28/12/2025
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie D, domenica di derby e scontri salvezza per le sarde; Chivu: 'Vittorie nei big match? Non importa contro chi si vince...'; Scontri, fughe, una tettoia che cede: Sergio, un bravo ragazzo morto allo stadio senza un perché; Azioni mirate e giovani reclute per scatenare gli incidenti in piazza: la rete degli esperti del disordine.

Scontri e petardi dopo la partita: scattano due Daspo per tifosi dello ScorranoTensione durante il match contro il Cutrofiano: carabinieri feriti e agguati sventati. Il questore emette provvedimenti per uno e tre anni a carico di un 33enne e un 29enne ... lecceprima.it

Calcio: Napoli-Roma finisce in parità, 25a di Serie A senza troppi scossoniLa 25a giornata della Serie A 2025-2026 offre diversi scontri interessanti in una domenica da cinque partite, tra cui il Napoli-Roma che è più importante ... oasport.it