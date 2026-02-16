Calcio | scontri dopo la partita tra Cremonese e Napoli emessi 20 Daspo
Il 28 dicembre, un episodio di violenza tra tifosi ha portato alla repressione da parte delle autorità: dopo gli scontri tra ultrà di Napoli e Cremonese, la Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, che si tradurranno in 50 anni di divieto di assistere alle partite, coinvolgendo 16 supporter napoletani e 4 cremonesi. La rissa si è verificata subito dopo il finale della partita, quando alcuni tifosi napoletani hanno provocato tensioni all’interno dello stadio, mentre altri supporter cremonesi hanno reagito con violenza. La polizia ha identificato i principali responsabili e ora si occupa
AGI - Dopo episodi di illegalità prima dell’incontro di calcio Cremonese – Napoli dello scorso 28 dicembre, in cui frange di ultrà napoletani sono stati protagonisti, e le condotte violente al termine della gara da parte di un gruppo di supporter cremonesi, la Questura di Cremona ha adottato 20 provvedimenti di daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 tifosi partenopei e 4 cremonesi. Aggressioni e fumogeni . Prima dell’inizio del match, una ventina di ultrà napoletani arrivati in città a bordo di un minivan e due auto, veicoli tutti noleggiati, hanno aggredito un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa e un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini altri due tifosi cremonesi; uno di questi, anziano, era così agitato che gli aggressori rinunciarono a portare via la sua sciarpa. 🔗 Leggi su Agi.it
Scontri e fumogeni in Cremonese-Napoli, emessi venti Daspo
Gli scontri tra tifosi e i fumogeni lanciati durante la partita Cremonese-Napoli dello scorso 28 dicembre sono alla base dei venti provvedimenti di Daspo emessi dalle autorità.
Scontri prima e dopo Cremonese-Napoli: 20 Daspo per 50 anni complessivi (VIDEO)
Una serie di scontri tra tifosi prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli ha portato alla consegna di venti Daspo, che coprono un totale di cinquant’anni di divieto di accesso agli stadi.
ULTRAS NAPOLI TRANSFERTA A CREMONA || Cremonese vs Napoli 28/12/2025
Argomenti discussi: Serie D, domenica di derby e scontri salvezza per le sarde; Chivu: 'Vittorie nei big match? Non importa contro chi si vince...'; Scontri, fughe, una tettoia che cede: Sergio, un bravo ragazzo morto allo stadio senza un perché; Azioni mirate e giovani reclute per scatenare gli incidenti in piazza: la rete degli esperti del disordine.
Scontri e petardi dopo la partita: scattano due Daspo per tifosi dello ScorranoTensione durante il match contro il Cutrofiano: carabinieri feriti e agguati sventati. Il questore emette provvedimenti per uno e tre anni a carico di un 33enne e un 29enne ... lecceprima.it
Calcio: Napoli-Roma finisce in parità, 25a di Serie A senza troppi scossoniLa 25a giornata della Serie A 2025-2026 offre diversi scontri interessanti in una domenica da cinque partite, tra cui il Napoli-Roma che è più importante ... oasport.it
#Calcio #SerieC - Scontri tra tifosi di Casarano e Casertana prima della gara della 27esima giornata per la Serrie C. Tifosi a contatto a pochi passi dallo Stadio Capozza #Stadio #Cronaca #Scontri #Tifosi #NanoTV - facebook.com facebook
Calcio, scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli su carreggiata A1 tra Ceprano e Frosinone x.com