Calcio | scontri dopo la partita tra Cremonese e Napoli emessi 20 Daspo

Il 28 dicembre, un episodio di violenza tra tifosi ha portato alla repressione da parte delle autorità: dopo gli scontri tra ultrà di Napoli e Cremonese, la Questura di Cremona ha emesso 20 Daspo, che si tradurranno in 50 anni di divieto di assistere alle partite, coinvolgendo 16 supporter napoletani e 4 cremonesi. La rissa si è verificata subito dopo il finale della partita, quando alcuni tifosi napoletani hanno provocato tensioni all’interno dello stadio, mentre altri supporter cremonesi hanno reagito con violenza. La polizia ha identificato i principali responsabili e ora si occupa

AGI - Dopo episodi di illegalità prima dell’incontro di calcio Cremonese – Napoli dello scorso 28 dicembre, in cui frange di ultrà napoletani sono stati protagonisti, e le condotte violente al termine della gara da parte di un gruppo di supporter cremonesi, la Questura di Cremona ha adottato 20 provvedimenti di daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 tifosi partenopei e 4 cremonesi. Aggressioni e fumogeni . Prima dell’inizio del match, una ventina di ultrà napoletani arrivati in città a bordo di un minivan e due auto, veicoli tutti noleggiati, hanno aggredito un sostenitore grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli una sciarpa e un cappellino con i colori ufficiali della Cremonese e in un’area di parcheggio adiacente allo stadio Zini altri due tifosi cremonesi; uno di questi, anziano, era così agitato che gli aggressori rinunciarono a portare via la sua sciarpa. 🔗 Leggi su Agi.it

Gli scontri tra tifosi e i fumogeni lanciati durante la partita Cremonese-Napoli dello scorso 28 dicembre sono alla base dei venti provvedimenti di Daspo emessi dalle autorità.

