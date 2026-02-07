Castelraimondo | Carnevale si trasforma in festa circense itinerante per famiglie e bambini

Il Carnevale di Castelraimondo cambia volto quest’anno. Invece della solita sfilata, i carri e le maschere si sposteranno per le vie del paese con un evento itinerante. Il “Carnevale on the road” debutta il 17 febbraio e promette una festa più vicina alle famiglie, con spettacoli circensi e tante attività per i bambini. La gente si prepara a seguire il percorso e vivere il Carnevale in modo nuovo e più coinvolgente.

Il Carnevale di Castelraimondo si prepara a una trasformazione circense, abbandonando la tradizionale sfilata statica per abbracciare un format dinamico e coinvolgente, il "Carnevale on the road", che debutterà il 17 febbraio. L'evento, concepito come una festa per bambini e famiglie, si propone di animare il centro storico con un'immersione nel mondo dell'arte circense, dello spettacolo di strada e dell'intrattenimento per tutte le età. L'amministrazione comunale punta a trasformare gli spazi urbani in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'esperienza unica e memorabile.

