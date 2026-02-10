Villalba carnevale di gioia al Centro Diurno | una festa per bambini e famiglie nel Vallone nisseno

A Villalba, nel centro del Vallone, i bambini e le loro famiglie hanno festeggiato il carnevale. La giornata si è riempita di allegria e colori, con giochi e divertimento per tutti. La festa, organizzata al Centro Diurno, ha attirato molte persone che si sono lasciate coinvolgere dall’atmosfera di festa.

A Villalba, nel cuore del Vallone in provincia di Caltanissetta, una domenica di febbraio si è colorata di gioia e spensieratezza grazie a un carnevale allestito per i più piccoli presso il Centro Diurno locale. L’iniziativa, pensata per regalare momenti di festa e socialità ai bambini e alle loro famiglie, ha rappresentato un’occasione di condivisione e di rafforzamento del senso di comunità. Il carnevale, come riportato da il Fatto Nisseno, ha visto protagonisti i bambini di Villalba, immersi in un’atmosfera di musica, colori e allegria. Coriandoli e zucchero filato hanno contribuito a rendere la giornata indimenticabile per i più piccoli, mentre i loro genitori hanno potuto condividere un momento di svago e divertimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

